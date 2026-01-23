Regionale 8, al via la gara per l’affidamento dei lavori

Il Presidente della Provincia ionica Palmisano: “Era doveroso accelerare su uno dei collegamenti più importanti verso il Salento e siamo soddisfatti di essere riusciti a bandire la gara”

Si è svolto questa mattina, nella sede di Confcommercio Taranto, un incontro dedicato alla strada Regionale 8, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera e sulle iniziative utili a sostenerne la realizzazione. Al tavolo il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande, il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia e gli amministratori dei Comuni interessati: Taranto, Leporano, Pulsano, Manduria, Lizzano, Torricella, Maruggio e Avetrana.

Nelle scorse settimane la Provincia di Taranto ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori del secondo tronco della direttrice viaria litoranea interna, dal nodo Talsano–San Donato fino allo svincolo Avetrana–Nardò. Un passaggio considerato decisivo per un’infrastruttura strategica per l’intero versante orientale della provincia.

Per il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande, l’avvio della gara “rappresenta un passaggio amministrativo di grande rilievo che ci avvicina alla realizzazione di un’opera attesa da decenni, capace di connettere i Comuni del versante orientale con il resto della provincia di Taranto”. Giangrande ha inoltre sottolineato la necessità di garantire tempi certi, superando eventuali criticità di natura finanziaria e amministrativa.

Sui ritardi infrastrutturali è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia, Dario Iaia: “I ritardi nelle grandi opere sono un problema storico italiano, soprattutto al Sud. Oggi però è stato messo un punto fermo. Le istituzioni devono collaborare al di là dei colori politici. Senza le risorse FSC messe in campo dal Governo non staremmo parlando di quest’opera. Ora bisogna correre”.

Il bando, atteso da oltre trent’anni, viene considerato un tassello fondamentale per il sistema della mobilità del territorio ionico, grazie alla realizzazione di un’arteria alternativa alla litoranea costiera.

La scelta della gara unica è stata rivendicata dal presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano. “Le infrastrutture sono al primo posto nella nostra agenda. Era doveroso accelerare su uno dei collegamenti più importanti verso il Salento e siamo soddisfatti di essere riusciti a bandire la gara”. Palmisano ha spiegato che la procedura, condivisa con la Regione Puglia, riguarda l’intero importo dell’opera nonostante al momento sia disponibile circa il 50% del finanziamento, così da non perdere tempo quando arriveranno le ulteriori risorse. “È il percorso più veloce possibile. Non ci saranno ulteriori proroghe”.

Il costo complessivo dell’intervento supera i 207 milioni di euro: 122 milioni finanziati con fondi FSC 2021–2027 e 10 milioni di FSC 2014–2020 destinati alla progettazione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 23 febbraio; tre giorni dopo è prevista la prima seduta della commissione di gara per l’apertura delle buste.