Regionale 8, confermato il finanziamento dell’opera. A breve i bandi di gara

Si è tenuta questa mattina, su convocazione del Presidente facente funzioni della Provincia di Taranto Roberto Puglia, un importante tavolo di coordinamento tecnico sulla Strada Regionale 8, la cosiddetta “Talsano-Avetrana”. Si tratta di un’arteria stradale di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio ionico.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, anche l’Arch. Raffaele Marinotti, dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Taranto, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, ed il Consigliere regionale capogruppo di FdI, Renato Perrini, a testimonianza dell’attenzione e della compattezza istituzionale su un’opera attesa, ormai, da oltre trent’anni.

Durante l’incontro è stata confermata la recente approvazione da parte del CIPESS del finanziamento complessivo necessario alla realizzazione dell’intero tracciato, dal primo lotto già finanziato fino al completamento dell’opera. È stato, inoltre, ribadito che la procedura espropriativa dei terreni è in fase avanzata e che la Provincia di Taranto ha già avviato le attività propedeutiche all’indizione dei bandi di gara per la direzione dei lavori e per l’esecuzione dell’intervento.

“Si è trattato di un confronto costruttivo — ha sottolineato il Presidente Puglia, insieme all’assessore Pentassuglia ed al consigliere Perrini — che conferma come la realizzazione della Strada Regionale 8 rappresenti una priorità condivisa da tutti i livelli istituzionali, nell’interesse delle comunità locali e del futuro sviluppo economico e turistico della provincia di Taranto”.