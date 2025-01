Regionale 8, confermato rifinanziamento nell’Accordo di Coesione

L’assessore Ciliento: “Ora non ci resta che attendere che il Cipess confermi quanto trasmesso dal ministro e che, quindi, la Provincia di Taranto possa procedere celermente con la realizzazione di un progetto che ha vissuto momenti difficili ma su cui non è mai venuta meno l’attenzione della Regione, perché si tratta di un’opera strategica e molto attesa dal territorio”

“Abbiamo appreso che il ministro per le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, ha trasmesso al Cipess, dopo averlo anticipato al Precipess, l’Accordo di Coesione con la Regione Puglia, nel testo condiviso.” Lo afferma in una nota l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento.

“E la buona notizia è la conferma del rifinanziamento della Regionale 8 Talsano-Avetrana, che non aveva raggiunto l’ogv (obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31 dicembre 2024. Ringrazio i miei uffici e in generale quelli regionali intervenuti per aver valorizzato al meglio la necessità di salvaguardare le risorse destinate a questa infrastruttura. – Conclude – Ora non ci resta che attendere che il Cipess confermi quanto trasmesso dal ministro e che, quindi, la Provincia di Taranto possa procedere celermente con la realizzazione di un progetto che ha vissuto momenti difficili ma su cui non è mai venuta meno l’attenzione della Regione, perché si tratta di un’opera strategica e molto attesa dal territorio.”