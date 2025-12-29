Regionali in Puglia, ad anno nuovo la proclamazione degli eletti

La Campania e il Veneto, dove si è votato negli stessi giorni di novembre, hanno già i presidenti operativi da tempo

La proclamazione di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia eletto lo scorso 24 novembre, potrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio; quella dei 50 consiglieri nella settimana successiva.L’intenzione di giungere alla proclamazione del governatore entro il 31 dicembre, sembrerebbe ormai improbabile.

A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori o inesattezze durante le operazioni di spoglio nelle sezioni. La lunga e complessa operazione di verifica e certificazione da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi del risultato elettorale potrebbe concludersi tra stasera e domani. A dover ultimare il lavoro è la sezione di Lecce. Una volta terminato il compito delle sezioni circoscrizionali, però, il controllo finale dei dati, che porterà alla proclamazione ufficiale del nuovo presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale, spetterà all’Ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello di Bari che intende completare le procedure e attribuire i seggi nel più breve tempo possibile. Ad un mese e cinque giorni dal voto, dunque, la Puglia è l’ultima regione ad attendere l’insediamento di governatore e consiglieri: Campania e Veneto, alle urne il 23 e il 24 novembre come la Puglia, hanno già i presidenti operativi da tempo. (Ansa)