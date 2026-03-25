Regione, il Csm verso il no ad Emiliano come consigliere giuridico di Decaro

La commissione che sta esaminando la richiesta ne ha discusso ieri sera comunicando informalmente la decisione alla Regione

Il Csm sarebbe orientato a non concedere all’ex presidente della Regione Puglia e magistrato Michele Emiliano l’autorizzazione ad assumere l’incarico di consigliere giuridico dell’attuale presidente, Antonio Decaro.

La commissione che sta esaminando la richiesta ne ha discusso ieri sera comunicando informalmente la decisione alla Regione. La notizia è pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno e dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La commissione del Csm porterà la propria proposta all’attenzione del plenum che avrà l’ultima parola. La presidenza della Regione, una volta ricevuta formalmente la comunicazione, potrebbe valutare altre soluzioni da sottoporre al Csm.

La decisione di offrire ad Emiliano un incarico di consigliere giuridico del presidente era arrivata dopo un lungo braccio di ferro con Decaro che, alle scorse regionali di novembre, aveva posto il veto alla candidatura a consigliere regionale del presidente uscente. L’incarico di consigliere consentirebbe ad Emiliano di non rientrare nei ranghi della magistratura dopo oltre 20 anni di aspettativa prima da sindaco e poi da governatore. (Ansa)