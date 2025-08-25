lunedì 25 Agosto 25
CP

Riapre l’Oasi “Palude La Vela”: siglato l’accordo tra Comune e WWF

Primo Piano

Articoli Correlati

Al via i lavori di riqualificazione di Palazzo D’Ayala Valva

CP -
L'intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il recupero e la valorizzazione di uno degli edifici più prestigiosi e significativi della Città Vecchia di Taranto L'assessore...
Read more

Castellaneta Marina: intervento dei Carabinieri per sedare un’ aggressione

CP -
In un locale notturno della marina la segnalazione Nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio antistante un locale notturno, i Carabinieri della Compagna di...
Read more

Vietri (Fdl) su Bitetti: “Al comando gli stessi di Melucci”

CP -
"Sulle società partecipate l' incoerenza del sindaco" "Il sindaco Bitetti aveva costruito parte del suo consenso su un preciso impegno: azzerare le società partecipate...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand