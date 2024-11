Richiesta di rimozione ex punto di raccolta differenziata su via Mediterraneo

Il Comitato di Quartiere Pezzavilla Verde & Sport denuncia il degrado urbano e chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro nel quartiere, in seguito all’abbandono della struttura

Il Comitato di Quartiere Pezzavilla Verde & Sport ha formalmente richiesto la rimozione dell’ex punto di raccolta differenziata situato su via Mediterraneo, a Taranto. In una lettera indirizzata al Presidente della Kyma Ambiente, Avv. Giampiero Mancarelli, il comitato ha evidenziato come la struttura, ormai dismessa da alcuni anni a seguito del trasferimento dell’isola ecologica a Tramontane, rappresenti un disagio per la comunità locale.

“La struttura abbandonata è visivamente poco gradevole e costituisce un ostacolo per i passanti, sia per i pedoni che per i veicoli. In particolare, chi si dirige verso le scuole è costretto a camminare lungo la strada, senza marciapiede, mettendo così a rischio la propria incolumità”, spiega il presidente del comitato, Cav. Alfredo Luigi Conti.

Inoltre, la presenza della struttura abbandonata contribuisce al degrado urbano, creando un’immagine di abbandono che contrasta con gli sforzi recenti di riqualificazione del quartiere. Il comitato evidenzia dunque l’importanza di rimuovere l’ex punto di raccolta e di pulire e sistemare l’area, “per restituire al quartiere un aspetto dignitoso e sicuro”.