Rigassificatore a Taranto, il C.T.R. dà il via libera al NOF. L’allarme di Lenti : “E’ un duro colpo”

Sui social il consigliere comunale di maggioranza dei Verdi ha commentato con forte apprensione l’esito dell’esame tecnico

​Il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) ha rilasciato parere favorevole al Nulla Osta di Fattibilità (NOF) per il progetto del rigassificatore a Taranto, subordinandolo tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni d’esercizio.

A darne notizia tramite un intervento sui propri canali social è stato Antonio Lenti, consigliere comunale di Taranto che ha commentato con forte apprensione l’esito dell’esame tecnico: “Il C.T.R., il Comitato tecnico regionale ha dato parere favorevole al nulla osta di fattibilità (NOF), per quanto riguarda il rigassificatore, subordinandolo ad alcune prescrizioni. Un duro colpo, visto che un parere negativo del CTR avrebbe potuto bloccare l’iter. Sappiamo che sono pareri strettamente tecnici ma adesso qualcuno in Regione tra quelli che si sono battuti contro il rigassificatore, dovrebbe darci delle risposte e probabilmente farci capire come intende procedere politicamente alla luce di questo parere, visto che noi come Comune di Taranto ci siamo espressi negativamente sia a livello tecnico che politico.”

​L’iniziativa infrastrutturale, avanzata dalla società Terminale di Rigassificazione GNL Taranto S.r.l. guidata da Alberto Leopizzi con il sostegno del gruppo italo-francese/belga Belenergia, mira all’installazione di un impianto offshore per il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale liquefatto (con flussi stimati fino a 5 miliardi di metri cubi all’anno e picchi quotidiani nell’ordine di oltre 10 milioni di metri cubi al giorno).

Il via libera procedurale del C.T.R. riaccende così lo scontro istituzionale con l’amministrazione del Comune di Taranto, fermamente contraria all’opera su tutti i livelli per ragioni legate alla sicurezza del bacino portuale, alla tutela ambientale e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile dell’area ionica. (Crediti foto Antonio Lenti)