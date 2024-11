Nuova vita al giardino del Santuario della Madonna a Roccaforzata

I corsisti di ScuolArtigiani danno il via al progetto di riqualificazione per l’area del Santuario. “Un contribuito alla valorizzazione di uno spazio di grande importanza”

Il giardino del Santuario della Madonna della Camera a Roccaforzata sarà oggetto di una significativa riqualificazione. Questo progetto avrà luogo grazie ai futuri Manutentori del Verde, che sono i corsisti di ScuolArtigiani, i quali inizieranno la fase pratica del corso di qualifica sabato 30 novembre. Sotto la guida di esperti del settore, gli allievi si impegneranno a trasformare questo luogo di grande valore spirituale e culturale in uno spazio nuovamente vivibile e accogliente.

Il corso di Manutentore del Verde, riconosciuto dalla Regione Puglia e organizzato da ScuolArtigiani Taranto, mira a formare professionisti specializzati nella cura e manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati. Si tratta di un percorso formativo che combina teoria e pratica: dopo una fase iniziale teorica tenuta presso la sede di ScuolArtigiani, gli studenti saranno attivamente coinvolti nella pulizia e nel recupero del giardino del Santuario, contribuendo così a valorizzare un patrimonio locale di grande importanza.

La collaborazione è resa possibile grazie al supporto di Don Giuseppe Mandrillo, parroco del Santuario, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “Questo intervento rappresenta un dono prezioso per la nostra comunità e per il nostro Santuario – afferma –Non solo vedremo il nostro giardino tornare a splendere, ma offriremo anche agli studenti l’opportunità di applicare quanto appreso nel loro percorso formativo. Un esempio concreto di come unire forze per il bene comune, valorizzando il nostro patrimonio spirituale e culturale”.

Anche Rosita Giaracuni, direttrice di ScuolArtigiani, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che i nostri allievi inizino la parte pratica del corso in un luogo così significativo come il Santuario Madonna della Camera a Roccaforzata. Questo progetto è un perfetto esempio di come la formazione possa andare oltre l’aula, diventando una risorsa concreta per la comunità. Grazie alla collaborazione con Don Giuseppe Mandrillo, abbiamo creato un’opportunità unica per i nostri studenti e contribuito alla valorizzazione di uno spazio di grande importanza”.

“Un ringraziamento speciale va ai nostri docenti, che con professionalità e passione guidano gli allievi in questo percorso, e ai nostri studenti, che con impegno e dedizione dimostrano come la formazione possa davvero fare la differenza – ha aggiunto Giaracuni – Questo progetto è un’occasione per creare valore per il territorio, coniugando tradizione, ambiente e crescita professionale. Iniziative che rappresentano il cuore della missione di ScuolArtigiani: formare persone capaci di migliorare sé stesse e il mondo intorno a loro”.