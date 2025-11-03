Romanzo Criminale. Sì, ma non a Taranto

Reso noto l’ indice di criminalità delle regioni italiane. Dalla Puglia la città di Foggia è nella top trenta. Taranto all’ 84esimo posto tra le 106 città analizzate. Milano, Firenze e Roma prime in classifica

Nel dossier sull’ indice di criminalità pubblicato dal “Sole 24 Ore” emerge un dato chiaro: l’ aumento rispetto agli anni precedenti e per il quarto anno consecutivo, dal 2019, dei reati segnalati nel 2024, nello specifico 2,38 milioni. Nelle prime tre grandi città Milano, Roma e Firenze si segnala il 23,5% degli illeciti della criminalità. Crescono del 30% le denunce sui minori e sei arresti su dieci della polizia sono nei confronti di cittadini stranieri. Mentre il 70% dei reati commessi dagli stranieri è ad opera di irregolari. Tra i reati più segnalati quelli della microcriminalità con rapine, i furti con strappo e i furti con destrezza. Si assiste invece a una diminuizione per violenze sessuali, spaccio di stupefacenti, furti di auto, contrabbando e omicidi volontari.



Marco Dugato, ricercatore dell’osservatorio Transcrime dell’Università Cattolica di Milano sottolinea l’ incremento fisiologico dei reati che aveva subito un brusco calo nel 2020 a causa delle restrizioni anti- contagio per il Covid.

Nel 2025, secondo i dati provvisori dei primi sei mesi, arriva un segnale di miglioramento: -4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in base ai trend non consolidati del Viminale. Nel 2024 i furti hanno riguardato il 44% delle denunce (+3%). A crescere di più i furti in abitazione (+4,9%), i furti di autovetture (+2,3%), i furti con strappo (+1,7%) e infine i furti con destrezza (+0,6%). Tra i reati di strada le lesioni dolose la percentuale è del 5,8 , 1,6% invece per i danneggiamenti. In controtendenza contrabbando (-38%), incendi (-5,3%) e le truffe informatiche (-6,5%).

Tra le province medio-piccole più virtuose per bassa incidenza, troviamo Oristano, Potenza, Benevento, Enna, Sondrio, Treviso e Pordenone. Il 47,9% dei crimini nel 2024 è stato rilevato nelle 14 città metropolitane. Dopo Milano, Roma e Firenze ci sono Bologna, Torino, Venezia e Genova. Ma nelle 14 città metropolitane risiede il 36,2% della popolazione italiana e nei grandi centri urbani agli abitanti si sommano turisti, pendolari e studenti, basti pensare che a Roma arrivano tra i 30 e i 50 milioni di turisti all’ anno come sottolinea l’ex procuratore di Milano Francesco Greco, oggi con delega alla sicurezza presso il Comune di Roma.

L’ analisi geografica dei reati segnala anche che nelle denunce c’è una differenza tra i dati di Milano nettamente superiori a quelli di Napoli o Palermo



La città di Taranto è all’84/o posto per l’incidenza di delitti denunciati ogni centomila abitanti sempre secondo l’Indice della Criminalità de “Il Sole 24 Ore”, elaborato sulla base dei dati del Viminale relativi a 106 città.

Preceduta da Brindisi e seguita all’ 85/o posto da Lecce.

Quasi a metà della classifica ,al 48/o posto la città metropolitana di Bari e al 56esimo Barletta A.T.

Tra le prime trenta città figura invece la città di Foggia, al 26esimo posto.



Questo quindi il posizionamento nel 2024 di tutte le province pugliesi, nella classifica totale delle 106 città analizzate, con la percentuale in aumento o diminuzione rispetto agli anni precedenti:

26. Foggia -0,35 %

48. Bari -2.38%

56. Barletta A.T -7,39%

83. Brindisi -4,76%

84. Taranto + 2,22 %

85. Lecce 3,21%

