Salute mentale, Massafra apre il confronto: una giornata tra cinema, laboratori e istituzioni

di Angelo Nasuto

Dalle 9 alle 19 il Polo della Seconda Gioventù ospita un programma di sensibilizzazione in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre

Massafra dedica una giornata alla salute mentale in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre. Venerdì 9 ottobre, dalle 9 alle 19, il Polo della Seconda Gioventù di via Rosario Livatino ospiterà “The Mission to Salute Mentale – Salute mentale, persona, comunità”, un’intera giornata di sensibilizzazione, confronto e partecipazione.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Massafra e vede il coinvolgimento dell’ASL Taranto, con la collaborazione di Vicoli Corti – Cinema di Periferia e della Cooperativa Sociale Spazi Nuovi. Al centro dell’appuntamento ci saranno la promozione del benessere psicologico, il contrasto allo stigma e la valorizzazione del ruolo della comunità nei percorsi di ascolto e inclusione.

I lavori prenderanno il via alle 9 con i saluti istituzionali. Parteciperanno, tra gli altri, la sindaca di Massafra Giancarla Zaccaro e l’assessore ai Servizi Sociali Francesco Cacciapaglia, insieme ai rappresentanti dell’ASL Taranto e delle altre istituzioni coinvolte.

Il programma proseguirà con un laboratorio di cineforum, accompagnato da proiezioni e dibattito. Nel pomeriggio è previsto un laboratorio espressivo, mentre alle 17 si aprirà la tavola rotonda dedicata ai bisogni e alle prospettive della salute mentale.

«La salute mentale è una componente fondamentale del benessere di ogni persona – dichiara l’assessore Cacciapaglia – e deve rappresentare una priorità anche per le politiche sociali del territorio. Come amministrazione comunale vogliamo contribuire a costruire una comunità sempre più attenta, inclusiva e capace di ascoltare, contrastando ogni forma di isolamento e pregiudizio».

L’appuntamento punta così a mettere in relazione istituzioni, servizi sanitari, operatori del settore, associazioni e cittadini, favorendo una cultura dell’ascolto, della prevenzione e dell’inclusione. L’iniziativa si terrà venerdì 9 ottobre, dalle 9 alle 19, presso il Polo della Seconda Gioventù di Massafra, in via Rosario Livatino.