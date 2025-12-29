San Cataldo, Uil FP: “Senza personale l’apertura rischia di essere solo un taglio del nastro”

lunedì 29 Dicembre 25
Droga nascosta in casa e nel letto: arrestato 21enne nel Tarantino

CP -
Nella tarda mattinata di venerdì 27 dicembre, un'operazione mirata al contrasto dello spacci...
Carcere di Taranto, detenuto muore in cella: l’allarme del sindacato

CP -
La vittima, imprenditore della provincia di Taranto, stava scontando...
Olimpiadi invernali: la Fiamma olimpica arriva a Massafra

CP -
L'arrivo dell'importante simbolo sportivo è previsto domani intorno alle 15:15 e il percorso cittadino che intraprenderà riguarderà le strade del centro cittadino...
