Sanità Puglia, Tsrm e Pstrp: un fronte compatto per la cura di prossimità

“Riteniamo che sia arrivato il momento di compiere un passo decisivo: l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente, autorevole e operativo”

Il Dott. Domenico Avezzano, Presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche della Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) – fanno sapere nella nota – aderisce con profonda convinzione all’appello promosso dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Regione.

In Puglia – aggiungono – l’ Ordine TSRM e PSTRP rappresenta un patrimonio unico, prezioso e insostituibile di professionalità, risorse umane e competenze avanzate.

Oggi, più che mai – sottolineano – la Puglia ha bisogno di un fronte compatto, capace di unire energie, visioni e responsabilità per dare risposte concrete e tempestive ai cittadini.

“Sono due, in particolare, le priorità che non possono più essere rimandate: la drastica riduzione delle liste d’attesa e la piena e reale attivazione delle Case di Comunità. Non parliamo soltanto di criticità organizzative: parliamo delle storie, delle difficoltà e delle sofferenze delle persone che ogni giorno si scontrano con ritardi, ostacoli e rinvii che spesso significano perdita di salute e di serenità. Le liste d’attesa e la carenza di servizi di prossimità rappresentano, infatti, il simbolo più evidente di una profonda ingiustizia sociale.È per questo che tali temi, insieme alla prevenzione, sono diventati il cuore del programma del neoeletto Presidente della Giunta Regionale”.

Le professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine TSRM e PSTRP di Bari, Taranto e Barletta-AndriaTrani, talvolta meno visibili nel dibattito pubblico – continuano – costituiscono invece un pilastro essenziale del Servizio sanitario regionale: professionisti che ogni giorno garantiscono diagnosi sicure, percorsi

riabilitativi efficaci e programmi di prevenzione fondamentali per la salute delle comunità.

Riconoscerne il ruolo significa investire concretamente nella qualità delle cure e nel benessere della popolazione.

“Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di compiere un passo decisivo: l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente, autorevole e operativo, dedicato alla riorganizzazione territoriale e alla riduzione delle liste d’attesa, in piena continuità con la proposta avanzata dagli OPI. Un tavolo che non sia un semplice luogo di confronto, ma una vera cabina di regia strategica, capace

di monitorare in modo continuo i tempi di attesa, individuare con chiarezza le cause dei ritardi, progettare interventi mirati e coordinati e costruire un modello di assistenza in cui ospedale, territorio e Case di Comunità lavorino in sinergia, senza più frammentazioni.

Accogliamo con favore l’impegno espresso dalla Regione Puglia sui temi dell’equità, del diritto alla salute e della vicinanza ai cittadini. Siamo convinti che l’istituzione del Tavolo Tecnico Permanente rappresenti il punto di svolta necessario per trasformare questo impegno politico in un vero Piano di Cambiamento, progettato e condiviso insieme agli operatori e agli Ordini professionali.

Il nostro obiettivo è chiaro e ambizioso: garantire un accesso alle prestazioni basato sul bisognoreale delle persone; riorganizzare i servizi per offrire una cura “vicina, umana e accessibile”;

rafforzare stabilmente le attività di prevenzione, valorizzando ogni competenza e proteggendo la qualità e la sicurezza delle cure. A ciò si aggiunge un appello forte e urgente: la Puglia deve investire subito e con decisione

nell’ampliamento della formazione e nell’incremento del numero dei professionisti sanitari. Senza nuovi operatori formati, senza percorsi universitari potenziati e senza una programmazione che guardi ai bisogni reali dei cittadini, non sarà possibile rendere operative le Case di Comunità, migliorare la presa in carico territoriale e ridurre in modo strutturale le liste d’attesa.Investire nella formazione oggi significa garantire il futuro della sanità pubblica di domani.La Puglia ha davanti a sé un’occasione storica: costruire un nuovo modello di sanità di prossimità, moderno, inclusivo e realmente orientato alle persone, a partire dalla piena attuazione della rete delle Case di Comunità e dei servizi territoriali previsti dal PNRR”.

Il messaggio del Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP BA – TA – BT, Domenico Avezzano – concludono – è chiaro, determinato e carico di responsabilità: le professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine sono pronte a mettere a disposizione esperienza, competenza e passione, in una collaborazione leale, concreta e paritetica con le Istituzioni regionali, per costruire insieme la sanità pugliese del futuro.