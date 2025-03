Sasso contro bus, Zotti (Filt Cgil): “Ormai è un’emergenza”

“Noi siamo stanchi di dover ripetere che così è impossibile lavorare e rendere un servizio alla comunità”

“Questa volta una donna che era a bordo dell’autobus, una cittadina, è rimasta ferita e noi siamo stanchi di dover ripetere che così è impossibile lavorare e rendere un servizio alla comunità”. A dichiararlo è il segretario generale della FILT CGIL, Francesco Zotti, dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autobus di linea di Kyma Mobilità.

Il fatto è accaduto ieri sera (19 marzo), intorno alle 19.30, nel tratto della Linea 8 che da via Lago Maggiore, al quartiere Salinella, viaggiava in direzione Stadio. Di colpo sull’autobus 785 sono volate pietre e bottiglie, provenienti dall’area delle case popolari all’angolo dell’imbocco di via Lago Maggiore.

I sassi e le bottiglie di vetro hanno infranto i finestrini e le schegge hanno raggiunto alla testa una passeggera che ha riportato ferite e tagli. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. “Se questa non è ormai un’emergenza sicurezza non so cosa sia” – ha terminato Zotti.