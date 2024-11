Sciopero dei trasporti del 29 Novembre: aderisce anche Ctp

Impatti sul trasporto pubblico locale, dopo lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Filt Cgil e Uil Trasporti. Garantite solo alcune fasce orarie

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di lavoro di venerdì 29 novembre, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, compresi quelli in appalto e strumentali.

Lo sciopero avrà un impatto significativo sul trasporto pubblico locale, così come confermato dalla Ctp Spa, la quale ha annunciato che il personale degli impianti fissi (uffici, depositi, officine, rimesse, aree di sosta) si asterrà dal lavoro per l’intera giornata. Anche il personale di esercizio del trasporto pubblico locale, inclusi addetti all’esercizio, operatori di esercizio, verificatori e manutenzione, osserverà lo sciopero per 24 ore, rispettando tuttavia le fasce orarie di garanzia concordate aziendalmente.

I servizi saranno garantiti nelle fasce orarie dalle 5.15 alle 8.14 e dalle 12.45 alle 15.44. Al di fuori di questi orari, è molto probabile la mancata effettuazione degli autoservizi programmati.