Scossa di terremoto al largo della costa ionica cosentina: avvertita anche a Taranto

Il sisma registrato intorno alle 14 nel Mar Ionio. Segnalazioni dalla Calabria ionica e dalla Puglia. Al momento non risultano feriti né danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, al largo della costa ionica della provincia di Cosenza. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio.

Il sisma è stato avvertito in diverse località della Calabria ionica e anche in Puglia. Segnalazioni sono arrivate in particolare da Taranto, dove alcuni cittadini hanno percepito chiaramente l’episodio sismico. Al momento non si registrano feriti né danni a persone o edifici. Le autorità continuano a monitorare la situazione.