Scossa di terremoto in Basilicata: avvertita anche in Puglia

Un sisma di magnitudo 4.2 ha colpito questa mattina la provincia di Potenza. Evacuati uffici e scuole

La terra torna a tremare. E’ accaduto questa mattina alle 10:01 in Basilicata, con un terremoto di magnitudo 4.2 che ha fatto scattare l’allarme tra la popolazione. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV a 6 chilometri da Vaglio Basilicata, ad una profondità di 14 chilometri.

Il sisma, avvertito distintamente in tutta la regione e nelle zone limitrofe della Puglia – dal Barese fino al Foggiano e a Taranto – ha spinto molti cittadini a lasciare precipitosamente edifici pubblici e privati. Immediata l’evacuazione delle scuole, con gli studenti che sono stati fatti uscire dagli istituti secondo i protocolli di sicurezza.

Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha disposto con un’ordinanza la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata. “Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose”, ha comunicato l’amministrazione comunale. Sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per valutare eventuali criticità strutturali.