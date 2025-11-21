Scuola, stop alle disparità tra avvocati e docenti

Come riportato nella nota stampa ufficiale della Camera dei deputati, Maiorano deposita una proposta correttiva al disegno di legge sulla riforma dell’ordinamento forense: “Serve una norma chiara e giusta”

Depositato alla Camera dei deputati un emendamento che riformi l’insegnamento delle discipline giuridiche nelle scuole. Nello specifico, l’onorevole Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia) chiede che gli avvocati iscritti all’albo, dopo il 2013, non vengano limitati nell’insegnamento delle materie giuridiche e che invece abbiano la possibilità di insegnare tutte le materie del settore.

“Stop alle disparità – commenta nella nota stampa l’onorevole tarantino – tra avvocati e docenti: serve una norma chiara e giusta. Oggi ho presentato una proposta correttiva al disegno di legge sulla riforma dell’ordinamento forense per eliminare una discriminazione che dura da anni”.

Per Maiorano si tratterebbe di una “disparità irragionevole”, che penalizza soprattutto i giovani professionisti e priva la scuola italiana di competenze preziose: “Con il mio emendamento – prosegue – chiedo una cosa semplice: stesse regole per tutti, nel rispetto della libertà di insegnamento e del valore sociale della professione forense. Serve una norma che superi questo paradosso e rimetta al centro merito, competenza e buon senso” conclude il deputato di Fratelli d’Italia.