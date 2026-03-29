Settimana Santa, l’aggiudicazione dei simboli religiosi

È in corso la gara dei simboli del Giovedì Santo e dei Misteri
Ore intense per le gare religiose tarantine. Nelle scorse ore si è svolta l’Assemblea Straordinaria della Confraternita dell’Addolorata e San Domenico alla Chiesa di San Domenico in Città vecchia, popolarmente chiamata “gara”, per l’aggiudicazione dei simboli processionali.
Al momento, alla Concattedrale per l’Assemblea della Confraternita del Carmine, si sta procedendo con l’assegnazione del Pelegrinaggio delle Poste del Giovedì Santo e dei Simboli dei Misteri.
Le assegnazioni, ecco tutte le cifre
Al momento, nella gara dell’Addolorata, risulterebbero assegnate: Sdanghe processione Addolorata 100.000 euro; Troccola processione Addolorata 30.200 euro; Croce dei misteri 11.100 euro; Pesare 2.000 euro; 1 croce 4.300 euro; 2 croce 7.000 euro; Terza croce: 5.500 euro; 1 Mazza 2.000 euro; 2 Mazza 2.200 euro Terza mazza: 2.550 euro e 1 posta 5.000 euro.
Per la Processione dei Misteri, invece, sarebbero queste le assegnazioni: Troccola 27.300 euro, Gesù Morto 103.000 euro, l’Addolorata 65.000 euro, Croce dei Misteri 11.000 euro, Gonfalone 8.100 euro, Sacra Sindone 2.4600 euro.