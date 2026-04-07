martedì 7 Aprile 26
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Settimana Santa, l’amministrazione comunale ringrazia le tre società partecipate per il lavoro svolto

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