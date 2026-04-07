Settimana Santa, l’amministrazione comunale ringrazia le tre società partecipate per il lavoro svolto

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutto il personale delle tre partecipate Kyma Ambiente, Kyma Mobilità e Kyma Servizi, per il lavoro svolto con professionalità e spirito di servizio durante i Riti della Settimana Santa

“Un sentito grazie agli operatori delle tre società che, anche in questi giorni di festa, hanno assicurato assistenza sul campo e decoro urbano attraverso la manutenzione degli spazi comuni, il supporto operativo durante le processioni, il trasporto pubblico efficiente. – si legge in una nota di Palazzo di Città – L’impegno da loro assicurato nelle giornate di grande partecipazione comunitaria ha contribuito in maniera fondamentale al buon funzionamento della città, che ha così potuto accogliere residenti e visitatori in un ambiente rispettoso della collettività.”