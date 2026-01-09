Sicurezza a Taranto, Casartigiani al fianco del sindaco Bitetti contro la criminalità

“La sicurezza non è un tema che riguarda solo le imprese, ma l’intera comunità. Senza legalità e controllo del territorio non può esserci sviluppo né futuro per Taranto

Casartigiani Taranto esprime il proprio appoggio al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, nella lotta contro la criminalità per garantire maggiore sicurezza pubblica. L’associazione datoriale delle aziende artigiane tarantine ha più volte denunciato, anche in occasione di incresciosi episodi vissuti in prima persona dai propri associati (si pensi ai reiterati furti e le vandalizzazioni ai danni delle attività H24, com’è accaduto ieri) e per cui non sia più possibile vivere e operare in un contesto in cui l’inciviltà e il malcostume continuano a progredire indisturbati.

Motivo per cui il coordinatore regionale di Casartigiani, Stefano Castronuovo, rinnova l’appello alla vicinanza al primo cittadino, impegnato nella richiesta di un potenziamento delle forze di polizia e dei controlli sul territorio. “Già da tempo – sottolinea – abbiamo evidenziato come il settore dell’artigianato, a partire dal comparto H24, sia stato tra i primi a subire queste criticità, con episodi di furti e rapine che hanno messo a dura prova le imprese locali. Pur riconoscendo che alcuni responsabili siano stati arrestati, constatiamo con rammarico che, per ragioni normative, alcuni di essi siano stati rimessi in libertà. Per questo apprezziamo l’iniziativa del sindaco Bitetti di scrivere al Ministro, sottolineando la particolare situazione sociale ed economica di Taranto, aggravata anche dalle ben note vicende legate all’ex Ilva”.

Inoltre, Casartigiani Taranto ribadisce la necessità di adottare strumenti aggiuntivi per la sicurezza del territorio, sia in città sia in provincia, come il potenziamento della videosorveglianza e il collegamento diretto tra i sistemi di sorveglianza del Comune, delle imprese e le forze dell’ordine, attraverso protocolli d’intesa specifici. L’associazione richiama infine all’attenzione le istituzioni provinciali – il Prefetto, il Presidente della Provincia e tutti i sindaci dei comuni della provincia ionica – a fare fronte comune, chiedendo al Ministero un incremento stabile delle risorse e l’introduzione di azioni condivise per contrastare il fenomeno:

“La sicurezza non è un tema che riguarda solo le imprese, – conclude Castronuovo – ma l’intera comunità. Senza legalità e controllo del territorio non può esserci sviluppo né futuro per Taranto. Casartigiani è pronta a collaborare attivamente con le istituzioni, mettendo a disposizione competenze e proposte concrete, affinché si possa restituire serenità a chi lavora onestamente e fiducia ai cittadini”.