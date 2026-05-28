Sicurezza luoghi di lavoro, a Taranto il II° Meeting Territoriale OPRA Puglia dedicato all’artigianato

L’incontro si terrà il prossimo 29 maggio alle ore 9:30 presso il Salina Hotel, di Taranto, e rappresenterà un importante momento di confronto tra enti, professionisti, organismi di vigilanza e sistema bilaterale

Prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori saranno al centro del II° Meeting Territoriale organizzato da OPRA Puglia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro nel mondo dell’artigianato pugliese. L’incontro si terrà il prossimo 29 maggio alle ore 9:30 presso il Salina Hotel, di Taranto, e rappresenterà un importante momento di confronto tra enti, professionisti, organismi di vigilanza e sistema bilaterale artigiano.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una cultura della sicurezza sempre più concreta ed efficace, valorizzando il ruolo dell’Organismo Paritetico e dell’RLST quali strumenti di prevenzione, supporto e collaborazione tra imprese e lavoratori. Ad aprire i lavori sarà il Coordinatore di OPRA Puglia Maurizio Flore. Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto Giovanni Prudenzano, del Presidente ANCL Taranto Rita De Santis e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Taranto Francesco Cosa. Interverranno inoltre rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dello SPESAL ASL Taranto e del sistema bilaterale artigiano pugliese, con approfondimenti dedicati alla prevenzione, alla vigilanza, alla formazione e al rapporto tra istituzioni e imprese del territorio.

«Diffondere la cultura della sicurezza significa tutelare persone e imprese e rafforzare la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro- sottolineano da OPRA Puglia. Le conclusioni saranno affidate al Coordinatore di OPRA Puglia Pietro Pugliese».

L’ingresso all’evento è libero.