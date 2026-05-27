Taranto, incidente stradale a Talsano

Sarebbero tre le persone coinvolte nello scontro avvenuto tra una moto e un’ auto

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, nei pressi di Talsano, in Viale Unità d’ Italia, si sarebbe verificato un violento incidente stradale.

Una moto con a bordo due ragazzi si sarebbe scontrata con un’ auto, guidata da una donna.

Tutti e tre sarebbero stati trasferiti in ospedale, i passeggeri della moto sono stati trasportati in codice rosso all’ ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto.