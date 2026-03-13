Sorpresi a bordo di uno scooter rubato, la Polizia li denuncia

Viaggiavano lungo la SS100 con una targa contraffatta e il telaio alterato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due giovani tarantini di 22 e 21 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso tra loro.

Durante i controlli, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato sulla SS.100, nei pressi dell’ex Ilva, due giovani già conosciuti viaggiare a bordo di un ciclomotore di grossa cilindrata in direzione Bari. I poliziotti li hanno inseguiti e fermati a Massafra. Durante l’ispezione è emerso che la targa fosse contraffatta e che il mezzo fosse stato rubato, nel 2024. Ancora, il telaio dello scooter è risultato visibilmente alterato in maniera artigianale, con la punzonatura dei numeri seriali.