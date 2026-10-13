Stadio Italia di Massafra, seggiolini danneggiati: si cercano i responsabili

di Angelo Nasuto

La scoperta durante le pulizie dopo la gara di domenica. ASD Pro Massafra e Atletico Palagiano intervengono per chiarire le rispettive posizioni, mentre si attendono verifiche sui filmati

Lo Stadio Italia di Massafra, recentemente riqualificato e considerato un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della provincia di Taranto, è finito nel mirino di atti vandalici. La scoperta è avvenuta domenica, quando l’addetto alle pulizie, impegnato a sistemare la struttura dopo la partita di domenica scorsa tra Atletico Palagiano e Capurso, si è imbattuto in diversi seggiolini rossi danneggiati e in bottiglie di birra abbandonate sugli spalti.

Buchi, lacerazioni e spaccature nelle sedute in plastica sono i segni lasciati nell’impianto, che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di riqualificazione, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, durante i quali ha ospitato gli allenamenti delle squadre impegnate nel torneo olimpico.

A rendere la vicenda ancora più controversa è la ricostruzione della gara disputata domenica. Secondo quanto riferito, l’incontro si sarebbe svolto regolarmente, senza tafferugli né scontri tra tifoserie. Sul campo, l’Atletico Palagiano avrebbe conquistato la vittoria per 3-2 in una partita valida per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria.

Restano, dunque, da chiarire le circostanze in cui sono stati danneggiati i seggiolini e da individuare gli eventuali responsabili. Nel frattempo, alcune società sportive hanno preso le distanze dall’accaduto, preoccupate anche per le possibili ripercussioni sulla propria immagine.

Tra queste c’è l’ASD Pro Massafra, che ha affidato ai social una presa di posizione netta, condannando gli atti vandalici e precisando la propria estraneità ai fatti. “Al fine di tutelare il proprio pubblico e l’immagine societaria, l’ASD Pro Massafra prende le distanze dai fatti appresi tramite i canali social e condanna tali atti vandalici”, si legge nella nota.

La società ricorda inoltre le difficoltà affrontate negli anni passati, quando era costretta a utilizzare una struttura precaria e, in alcuni casi, impraticabile. “Vedere oggi lo Stadio Italia, un fiore all’occhiello della provincia di Taranto, vandalizzato e deturpato nelle sue parti a un anno dalla sua consegna ci rattrista profondamente”, prosegue il comunicato.

L’ASD Pro Massafra auspica che l’amministrazione comunale faccia piena luce sull’accaduto e individui i responsabili, chiedendo che vengano esclusi dall’utilizzo dell’impianto. Sul caso potrebbe contribuire anche l’esame delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. L’assessore allo Sport, Michele Bommino, è chiamato a visionare i filmati che, secondo quanto riferito, potrebbero aver ripreso quanto accaduto e fornire elementi utili alle verifiche.

Anche l’Atletico Palagiano, ospite dello Stadio Italia per l’incontro di domenica, è intervenuto sulla vicenda. Il presidente della società contesta le accuse rivolte al club e intende tutelarsi rispetto a quelle che ritiene attribuzioni di responsabilità infondate per i danni ai seggiolini.

La vicenda resta quindi da chiarire. L’obiettivo è accertare chi abbia danneggiato l’impianto e ricostruire con precisione quanto avvenuto, evitando che responsabilità ancora da verificare ricadano su società o tifoserie senza elementi concreti.