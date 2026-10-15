Statte, incendio in via San Francesco

Le fiamme sono divampate in una palazzina disabitata

Questa mattina, 15 ottobre, a Statte, l’ incendio in una palazzina disabitata ha allertato i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e per verificare la stabilità dell’ edificio.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Non si esclude il dolo. La palazzina è sottosequestro e sarà necessario capire come sia stato possibile l’ innesco dell’ incendio. Le autorità pertanto sono a lavoro per ricostruire l’ accaduto e quantificare i danni causati dalle fiamme.