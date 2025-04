Talsano-Avetrana, Filippetti: “Non solo una strada, ma il futuro del territorio”

Confermato il finanziamento da 282 milioni di euro per l’opera attesa da trent’anni. Il Pd avvia consultazioni per ripensare lo sviluppo della costa tarantina

Un’infrastruttura strategica che non si limiterà a collegare le marine con l’entroterra, ma rappresenterà il volano per lo sviluppo economico e turistico della provincia di Taranto. La Strada Regionale 8 Talsano-Avetrana diventa finalmente realtà grazie alla conferma del finanziamento di 282 milioni di euro, sancita dalla delibera Cipe dello scorso 10 aprile.

“Dopo oltre trent’anni di attesa, oggi poniamo le basi concrete per dotare la provincia di un’infrastruttura necessaria”, dichiara Anna Filippetti, segretaria provinciale del Pd di Taranto. Il risultato, sottolinea, è frutto di un intenso lavoro politico e amministrativo della Regione Puglia, con il contributo determinante dell’assessore Donato Pentassuglia e dell’onorevole Ubaldo Pagano.

Il finanziamento permetterà non solo la realizzazione del primo lotto ma il completamento dell’intero tracciato fino ad Avetrana, superando le criticità che hanno portato in passato alla revoca di tre finanziamenti. Restano alcuni passaggi tecnici da completare, tra cui la procedura espropriativa e la pubblicazione dei bandi per la direzione lavori e l’appalto esecutivo.

“Non è solo una strada – ribadisce Filippetti – è un’occasione per ripensare il futuro dei nostri luoghi”. La segretaria provinciale annuncia l’avvio di un’ampia consultazione con i territori per elaborare una nuova visione sulla riorganizzazione della costa, dei servizi e dell’assetto urbanistico delle marine. “Vogliamo farci trovare pronti e cogliere fino in fondo le opportunità che questa infrastruttura ci offre – conclude – costruendo con visione, partecipazione e responsabilità un nuovo modo di abitare e valorizzare la nostra provincia”.