Taranto accoglie il primo scalo di Costa Crociere della stagione 2025

Riparte a Taranto la stagione crocieristica 2025: questa mattina primo approdo di Costa Fascinosa, confermata anche per il 2026

Prima domenica a Taranto per Costa Fascinosa, l’elegante nave della flotta di Costa Crociere ispirata ai capolavori del cinema e del teatro che, anche quest’anno, vedrà Taranto come scalo di riferimento della compagnia nel Mediterraneo orientale.

La cruise season 2025 segna il terzo anno consecutivo di Costa Crociere nello scalo jonico: fino al prossimo 21 settembre, i 16 approdi di Costa Fascinosa offriranno ai crocieristi la possibilità di scoprire le eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio tarantino e delle mete limitrofe, nell’ambito di un itinerario che toccherà anche Grecia, Malta e Sicilia.

Questa nuova stagione di collaborazione tra l’AdSP del Mar Ionio, la Taranto Cruise Port s.r.l. e Costa Crociere va a consolidare la partnership con la compagnia italiana, che annuncia oggi l’importante conferma del porto jonico anche per la stagione 2026. Tale riconoscimento rappresenta una significativa manifestazione di apprezzamento della qualità dei servizi offerti e della capacità di accoglienza che Taranto ha saputo sviluppare nel tempo, frutto di una sinergia virtuosa maturata tra tutti gli attori coinvolti, a partire dall’AdSP del Mar Ionio e Taranto Cruise Port, passando per i vari stakeholder pubblici e privati della comunità portuale e cittadina.

Lo sviluppo del turismo crocieristico a Taranto contribuisce in modo significativo alla diversificazione delle attività dello scalo jonico, favorendo non solo la crescita dei flussi turistici ma anche la nascita di nuove iniziative che coinvolgono l’intera collettività, come nel caso dei percorsi di formazione attivati in città con l’obiettivo di specializzare nuove figure da destinare al comparto crocieristico e nell’ambito dei quali Costa Crociere si è resa protagonista.

“La conferma della partnership con Costa Crociere è motivo di orgoglio e stimolo a proseguire nel percorso di crescita intrapreso – dichiara il Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Ionio, Sergio Prete – che si traduce in un dialogo costante con tutti gli attori della filiera crocieristica e in investimenti volti a migliorare infrastrutture e servizi. Insieme a Taranto Cruise Port, proseguiremo il dialogo con Costa Crociere anche con l’obiettivo di sviluppare nuove iniziative di integrazione culturale, sociale ed economica tra porto e città”.

“Rinnoviamo per il terzo anno consecutivo la nostra presenza a Taranto, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con questa destinazione, inclusa regolarmente e con grande successo nella nostra offerta sin dal 2023” – dichiara Luigi Stefanelli, Vice President World Wide Sales Costa Crociere – “Ogni domenica, fino al 21 settembre, Costa Fascinosa sarà in porto con il suo nuovo itinerario nel Mediterraneo orientale. Un itinerario esclusivo <Sea and Land> che da Taranto si sviluppa lungo splendide destinazioni tra terra e mare. Oltre agli scali ad Argostoli/Cefalonia, Mykonos, Atene, Malta, e Catania con Costa Fascinosa sarà possibile vivere esclusive esperienze nelle destinazioni sul mare come la Baia di Mykonos in notturna tra musica e luce, la sosta nel punto più buio e incontaminato dello stretto di Sicilia da cui gli ospiti potranno ammirare un cielo notturno in tutta la sua intensità, e la serata con degustazioni tipiche offerte con lo sfondo dello skyline dell’Etna.” ha concluso Luigi Stefanelli – “Anche per l’estate 2026 abbiamo già confermato la nostra presenza a Taranto, sempre con Costa Fascinosa. Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutte le autorità e gli operatori locali per il loro continuo supporto e collaborazione. La loro dedizione e professionalità sono fondamentali per garantire un’esperienza di alta qualità ai nostri ospiti e valorizzare le risorse del territorio.”

“La conferma degli scali di Costa Crociere – ha dichiarato Raffaella Del Prete, General Manager di Taranto Cruise Port – ci rende orgogliosi in quanto testimonia l’apprezzamento per l’accoglienza ed i servizi che Costa ed i propri ospiti ricevono a Taranto. Merito del team di Taranto Cruise Port, che coniuga efficienza operativa ed attenzione alle esigenze dei crocieristi, e del lavoro sinergico con l’Autorità di Sistema Portuale in primi e con i principali player del Porto e del territorio. Per Taranto Cruise Port inoltre è importante incidere positivamente sul territorio anche promuovendo una narrazione di Taranto e della destinazione nel mondo che ne metta in risalto la bellezza dei luoghi, la ricchezza culturale, l’ospitalità e la tradizione enogastronomica contribuendo attivamente al cambiamento in atto.