Taranto, aperto il varco all’Eni: gasolio per gli autobus

I lavoratori ex Ilva e gli altri manifestanti hanno consentito il passaggio dei rifornimenti destinati al trasporto pubblico. Kyma Mobilità ringrazia per il senso di responsabilità e la collaborazione

I lavoratori ex Ilva e gli altri manifestanti hanno consentito, alle prime luci dell’alba, l’apertura di un varco presso la raffineria Eni di Taranto, permettendo il rifornimento di gasolio destinato ai mezzi del trasporto pubblico locale. Un passaggio importante per assicurare la continuità di un servizio essenziale per migliaia di cittadini.

L’intesa è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei manifestanti e al dialogo con Kyma Mobilità, impegnata a individuare soluzioni concrete per limitare le ricadute della situazione sul servizio di trasporto pubblico.

La vicenda, che si inserisce in una fase delicata per il territorio tarantino, evidenzia la possibilità di conciliare le rivendicazioni dei lavoratori con il diritto alla mobilità della comunità. Il confronto con le rappresentanze dei lavoratori e le delegazioni sindacali, a livello provinciale, regionale e nazionale, ha contribuito a favorire il dialogo e a individuare una soluzione condivisa.

La presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira, ha posto al centro dell’azione aziendale il valore del lavoro, la dignità delle persone e il confronto come strumenti per affrontare le criticità. Principi che, secondo l’azienda, hanno guidato anche la gestione di questa situazione.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dipendenti di Kyma Mobilità, che nei giorni di difficoltà si sono impegnati per garantire la continuità del trasporto pubblico e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini.

Kyma Mobilità conferma infine la volontà di proseguire nel proprio impegno per assicurare un servizio affidabile alla città. Allo stesso tempo, l’azienda esprime gratitudine ai lavoratori ex Ilva e agli altri manifestanti per aver consentito l’apertura del varco, sottolineando il valore della collaborazione e della responsabilità collettiva anche nei momenti più complessi.