Taranto: asili comunali nel DUP 2026/2028

Ligonzo (Cisl FP): “l’istruzione prescolastica deve essere un punto di riferimento e qualità”

CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto ha inviato una nota ufficiale al Sindaco Piero Bitetti e all’assessore Maria Lucia Simeone.

Con l’avvio dell’anno educativo 2025/2026 si chiede che venga definito e formalizzato il Documento Unico di Programmazione (DUP), con particolare riferimento al Programma 01 della Missione 04 – Istruzione Prescolastica.

Lo stesso Ligonzo afferma: “Riteniamo fondamentale che l’istruzione prescolastica torni ad essere un punto di riferimento pubblico di qualità per le famiglie tarantine e chiediamo al Sindaco Bitetti e all’assessore Simeone, un impegno concreto per la definizione del DUP e la piena valorizzazione delle strutture comunali.”

La nota invita inoltre l’Amministrazione a definire l’iter di approvazione del DUP 2026/2028, prevedendo strumenti e tempi certi per il proseguimento della gestione diretta e garantendo un confronto costante con le Organizzazioni Sindacali, al fine di una pianificazione condivisa e sostenibile.

Il sindacato rimarca l’importanza strategica della scelta dell’Ente di rafforzare il servizio di istruzione prescolastica attraverso la gestione diretta delle 9 strutture comunali, a cui si aggiungerà la nuova struttura in fase di consegna. Un passo che, secondo la CISL FP, rappresenta un’opportunità decisiva per garantire qualità del servizio, continuità educativa e valorizzazione delle professionalità interne.

Le competenze e la promozione di una reale progettualità porranno al centro i lavoratori del settore educativo diventando un supporto per la crescita dei bambini e per il sostegno alle famiglie.