Taranto, attimi di terrore: incendio in via D’Alò

Un incendio che sarebbe causato da un cortocircuito in un appartamento del borgo

Attimi di terrore nel borgo. Nelle prime ore di sabato, 27 dicembre, sarebbero divampate delle fiamme in una cucina di un appartamento in via D’Alo Alfieri, all’angolo con via Fratelli Mellone. Le fiamme sarebbero state subito domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti per tempo. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe emerso che l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito dell’impianto elettrico.

Sono accorsi, sul posto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Taranto e i Sanitari del 118. Quest’ultimi, hanno portato all’ospedale un uomo ferito che avrebbe tentato, in un primo momento, di spegnere le fiamme.