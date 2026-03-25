Taranto, Bitetti firma l’ ordinanza della “Settimana Santa”

Disposto il divieto della somministrazione di superalcolici e bevande in contenitori di vetro

Nella giornata del 26 marzo, dalle ore 10 e fino a termine della “Liturgia Stazionale”, e nelle giornate del 2, 3 e 4 aprile, dalle ore 10 e fino a termine della Processione dei Misteri e del Pellegrinaggio dei Sepolcri, nelle aree del centro storico e lungo i percorsi processionali (comprese le vie limitrofe), il Sindaco di Taranto – fanno sapere – con propria ordinanza, ha disposto il divieto:

– di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio;

– di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche e di bevande alcoliche con gradazione superiore al 15% vol.

– di introdurre, detenere o consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio nell’area interessata dalla manifestazione.



I divieti – specificano – riguardano esercizi commerciali, h24 e consumatori.L’ordinanza si è resa necessaria per garantire la massima fluidità dei percorsi e l’assenza di potenziali pericoli per la pubblica incolumità e per prevenire episodi di degrado, vandalismo o incidenti legati all’abbandono di contenitori fragili e contundenti.L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.