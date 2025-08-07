Taranto, Bitetti riunisce la cabina di regia per la Città Vecchia

“Deve tornare a essere un luogo sempre più attrattivo promuovendo interventi che rispettino l’identità storica del quartiere e ne rilancino la funzione residenziale, culturale, commerciale e turistica”

Nella giornata di ieri, il sindaco Piero Bitetti ha convocato a Palazzo di Città una riunione operativa con assessori e dirigenti comunali al fine di avviare una programmazione organica di interventi nel borgo antico.

L’incontro è stato finalizzato a delineare una visione strategica di medio-lungo periodo, – si legge nella nota – che tenga conto delle esigenze di residenti e commercianti, delle prospettive di sviluppo legate alla presenza dell’ Università e al possibile trasferimento del Politecnico, della gestione degli immobili comunali e dell’avanzamento dei cantieri e dei progetti già in corso.

I temi affrontati hanno riguardato la definizione di nuove soluzioni di parcheggio per agevolare l’accessibilità al centro storico, il miglioramento dei servizi, l’integrazione degli interventi in atto con quelli in fase di progettazione.

“La Città Vecchia – afferma il primo cittadino – deve tornare a essere un luogo sempre più attrattivo promuovendo interventi che rispettino l’identità storica del quartiere e ne rilancino la funzione residenziale, culturale, commerciale e turistica”.