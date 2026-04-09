giovedì 9 Aprile 26
CP

Taranto capitale del gusto: torna EGO Food Fest tra sostenibilità e grandi firme

Primo Piano

Articoli Correlati

Pesca illegale, sequestrati 20 kg di novellame nel Tarantino

CP -
Nel corso dello stesso intervento, in località Torre Mozza di Policoro, i militari hanno inoltre rinvenuto a bordo di un veicolo una rete da...
Read more

Scoperta discarica abusiva di liquami a Martina Franca: denunciato allevatore

CP -
L’area, estesa per circa 1800 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. Nel corso dell’ispezione è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore...
Read more

Mel Gibson: cambio di background per il suo film

CP -
Per il sequel della Passione di Cristo, il regista americano cambia idea su Matera e sceglie la provincia tra Craco e Pisticci fino a...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand