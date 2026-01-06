Taranto, dal 14 al 23 gennaio sospeso l’Intercity Notte per Milano

L’intervento è finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza della linea, ma comporterà inevitabili disagi per i viaggiatori
Dal 14 al 23 gennaio l’Intercity Notte Taranto–Milano sarà temporaneamente sospeso per lavori di manutenzione programmata lungo la dorsale Adriatica. Un intervento finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza della linea, ma comporterà inevitabili disagi per i viaggiatori.
Lo stop, seppur limitato nel tempo, riaccende il dibattito sulla connettività ferroviaria del capoluogo ionico. L’assenza, anche solo per pochi giorni, di un collegamento strategico come l’Intercity Notte evidenzia le fragilità di una rete che necessita di investimenti strutturali e di una maggiore continuità del servizio. Un tema particolarmente rilevante che riaccende il dibattito sottolineando la necessità di rafforzare l’infrastruttura ferroviaria anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.