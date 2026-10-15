Taranto, droga nell’ armadio: arrestato un 57enne

La Polizia di Stato ha sequestrato armi e sostanze stupefacenti

Nell’ ambito di un’ attività di controllo e dalla Polizia di Stato, sono state effettuate mirate perquisizioni in alcuni stabili ed abitazioni al quartiere Paolo VI. Sono state rinvenute armi, munizioni e consistenti quantitativi di hashish e cocaina. .



Il personale dei Falchi della Squadra Mobile – fanno sapere – nel corso di una perquisizione domiciliare in casa di un 57enne pregiudicato tarantino, è riuscito a recuperare ben occultati dietro un armadio, allinterno di uno zaino, quasi 800 grammi di hashish divisi in otto panetti, oltre 100 grammi di cocaina in pietra oltre al materiale necessario per il confezionamento della droga in dosi.Trasmessi gli atti allAutorità Giudiziaria competente, l’ uomo è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari.



Inoltre allinterno di un mobile sono state rinvenute altre 110 dosi termosaldate di cocaina pronte per lo spaccio per complessivi 80 grammi circa.

Negli stessi istanti, i poliziotti della Squadra Mobile nel corso di una mirata e minuziosa ispezione in un condominio, sono riusciti a scovare nel vano scale allinterno del dispositivo antincendio – dietro il tubo dellidrante – un Revolver calibro 380 con tamburo da 6 colpi rifornito con 5 cartucce calibro 380 marca G.F.L. con matricola abrasa, una pistola semiautomatica marca BBM modello 85 completa di caricatore monofilare rifornita con 6 cartucce calibro 7,65 ed una pistola semiautomatica marca BBM modello Bruni 315 auto completa di caricatore monofilare rifornito con 4 cartucce calibro 25.



Tutte le armi sono risultate in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti.

Recuperati e poste sotto sequestro anche una 40ina di proiettili di vario calibro ed oltre 50 grammi di cocaina in polvere.

Si ricorda che per lindagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Proseguono le indagini per stabilire chi avesse la disponibilità delle armi e della cocaina recuperate dietro il dispositivo antincendio.