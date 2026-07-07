Abbandono di rifiuti, 1663 sanzioni nel solo mese di giugno

L’attività di monitoraggio ha interessato diversi siti distribuiti sull’intero territorio comunale di Taranto

Sono 1.663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno grazie al nuovo sistema di videosorveglianza scelto per rafforzare il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate, rendendo più difficile eludere i controlli e consentendo una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

L’attività di monitoraggio ha interessato diversi siti distribuiti sull’intero territorio comunale di Taranto, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all’esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.