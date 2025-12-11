Taranto, due nuove ordinanze del sindaco Bitetti

In vista delle festività il sindaco ha predisposto il divieto di circolazione per velocipedi in alcune aree pedonali e il potenziamento del servizio di pulizia notturna

Il sindaco di Taranto ha predisposto due nuove ordinanze per i prossimi giorni, in vista delle festività natalizie.

La prima ordinanza vieta la circolazione per velocipedi, incluse biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, in determinate aree pedonali del centro. Le zone interessate sono:

Via Di Palma, piazza Maria Immacolata e via D’Aquino.L’obiettivo è garantire ai pedoni la sicurezza nelle strade.

La seconda ordinanza ha a che fare con la pulizia notturna nella città Vecchia e nel Borgo.Sarà potenziato lo spazzamento durante il periodo natalizio. Proprio per per permettere queste operazioni sono previsti divieti di sosta temporanei il 15, 16 e 17 dicembre.