Taranto, è emergenza rifiuti

Richiesto l’ intervento del prefetto da 10 consiglieri comunali: “La città è allo sbando, la salute dei cittadini è a rischio”

La situazione igienico-sanitaria di Taranto ha superato ogni limite. I quartieri periferici, Tamburi, Paolo VI e Salinella, – fanno sapere nella nota – sono soffocati da cumuli di rifiuti non raccolti, in un quadro che non ha precedenti negli ultimi anni. Scene di degrado che ledono la dignità dei cittadini e mettono a rischio la salute pubblica.

Di fronte a questo disastro urbano e all’inerzia totale dell’amministrazione comunale – aggiungono- 10 consiglieri comunali hanno trasmesso una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto dott.ssa Paola Dessì, chiedendo un suo intervento immediato, anche attraverso misure emergenziali se necessario, per ristabilire condizioni minime di vivibilità.

I firmatari sono: Luca Lazzaro, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano (Fratelli d’Italia); Massimiliano Di Cuia e Massimiliano Stellato (Forza Italia); Francesco Tacente e Adriano Tribbia (Prima Taranto); Emiliano Messina (UDC); Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle); Mirko Di Bello (Con Di Bello -PRI).

“Le periferie sono state abbandonate. È inaccettabile – dichiarano i firmatari – che interi quartieri vengano lasciati a marcire tra rifiuti, odori insopportabili e rischi sanitari evidenti.”

“L’amministrazione è ferma, incapace di affrontare l’ordinario. Nel frattempo la città sprofonda.”

La denuncia è chiara: Taranto non può più aspettare. La mancata raccolta dei rifiuti non è un semplice disservizio, ma un vero collasso del sistema urbano, che sta generando una situazione fuori controllo nelle zone più fragili della città.

“Abbiamo scelto di rivolgerci al Prefetto perché i cittadini meritano tutela immediata. Quando chi dovrebbe governare si tira indietro, è nostro dovere intervenire con decisione,” continuano i consiglieri.

I firmatari annunciano che continueranno a vigilare e a incalzare le istituzioni: “Non resteremo a guardare mentre Taranto affonda nel degrado. La salute delle persone viene prima di tutto.”

