giovedì 20 Novembre 25
CP

Taranto, ex Ilva: iniziata l’ assemblea, sciopero dalle 9

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, UIL Taranto: “Il piano del governo è un vero piano di morte”

CP -
Oliva: “Serve un intervento immediato e drastico con la nazionalizzazione e investimenti seri per garantire un futuro green e sostenibile allo stabilimento. Non ci...
Read more

Bitetti su Ex Ilva: “È una macelleria sociale. Meloni venga a Taranto”

CP -
Il Primo Cittadino interviene nello sciopero unitario dei lavoratori e scrive al Primo Ministro "Io sono qua a manifestare che Taranto - ha dichiarato...
Read more

Ex Ilva, da Taranto e Genova: fabbriche occupate e code fino a 8 km in A10

CP -
Al grido "vergogna, vergogna" gli operai mettono nel mirino governo e commissari, chiedendo la revoca del piano presentato nei giorni scorsi e garanzie certe...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand