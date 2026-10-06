martedì 6 Ottobre 26
CP

Taranto, Fp Cgil UilTucs: “Licenziamenti collettivi a Pasquinelli

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, martedi 13 la riunione del CdM

CP -
Probabile l' approvazione del Dl a tutela di tutti i lavoratori E' prevista per martedi' prossimo, 13 ottobre, alle ore 19 la prossima riunione del...
Read more

Puglia, incidente treni nel 2016: domani si riunirà la Cassazione

CP -
Lo scontro avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato in concessione a Ferrotramviaria e gestita, all'epoca dei fatti, con il sistema del blocco...
Read more

Ex Ilva, nel Dl approvato emendamento: garanzie a tutte le imprese in AS

CP -
Bergesio, Cantalamessa: "Grande soddisfazione" Via libera della commissione Industria del Senato a due emendamenti analoghi riformulati, a firma Luca De Carlo (FdI) e Giorgio Maria...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand