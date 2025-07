Taranto, il cane eroe Bruno ucciso da un’esca piena di chiodi

La notizia è stata data dal suo addestratore, Arcangelo Caressa. L’episodio ha scosso l’intera comunità tarantina. La Procura e le Forze dell’Ordine stanno portando avanti le indagini per individuare i responsabili

Un wurstel pieno di chiodi ha ucciso Bruno, cane molecolare che con il suo addestratore Arcangelo Caressa, direttore tecnico nazionale settore cinofilia e cinotecnica dell’Endas, ha salvato numerose vite, premiato anche dalla Premier Giorgia Meloni per aver ritrovato delle persone disperse.

“Oggi sono morto insieme a te. – Ha scritto Caressa sui social -Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei wurstel con dei chiodi dentro. Lo avete ucciso facendolo soffrire per ore”.

Il suo addestratore ha voluto ricordare l’impegno del suo amico a quattro zampe per aiutare gli altri. “Hai lottato per una vita intera ad aiutare l’essere umano, e lo stesso umano ti ha fatto questo. – Si legge nel post – Quando un vostro parente avrà bisogno di Bruno lui non ci sarà.

L’episodio ha scosso l’intera comunità tarantina. La Procura e le Forze dell’Ordine stanno portando avanti le indagini per individuare i responsabili.

Crediti foto: Profilo Facebook Arcangelo Caressa