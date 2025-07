Taranto, il sindaco Bitetti incontra i vertici dell’Arsenale Militare

Tra i temi affrontati quello del rilancio occupazionale e della possibilità di rendere fruibile ai cittadini alcune aree della struttura

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha ricevuto questa mattina, venerdì 18 luglio a Palazzo di Città, l’ammiraglio ispettore Pasquale de Candia, direttore uscente dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto e il contrammiraglio Alessandro Battaglia, che assumerà nei prossimi giorni la guida dello storico presidio militare.

L’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità e condivisione, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale su alcuni temi strategici per la città e per il futuro dell’Arsenale.

“Tra gli argomenti affrontati, è stata posta particolare attenzione al tema del rilancio occupazionale con l’obiettivo condiviso di valorizzare le competenze professionali e il patrimonio umano presenti nello stabilimento, rafforzandone al contempo il ruolo all’interno del sistema produttivo locale. – Si legge nella nota – Altro punto centrale della discussione è stato quello della fruibilità delle aree dell’Arsenale, con la volontà di promuovere iniziative che, nel rispetto della funzione militare, possano favorirne l’integrazione con il contesto urbano e renderne accessibili alcuni spazi alla comunità.”

In quest’ottica si inserisce anche la proposta avanzata dal sindaco Bitetti di aprire alcuni varchi dell’Arsenale, così da consentire ai cittadini di godere della vista e del valore paesaggistico delle aree interne dello stabilimento. Una visione che punta a rafforzare la sinergia tra istituzioni e a favorire un nuovo rapporto tra l’Arsenale e la città.