Taranto, incendio in appartamento

Evacuata un’ intera palazzina in via Emilia. Sono state soccorse cinque persone, tre di esse, tra cui un bambino, sono state trasferite in ospedale. Giunto sul posto il sindaco Piero Bitetti

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento di via Emilia, a Taranto. Le fiamme, ben visibili dal balcone, hanno generato una densa colonna di fumo che ha attirato l’attenzione dei residenti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Tra le cinque persone tratte in salvo, tre, tra le quali un bambino, sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo dell’ accaduto è giunto anche il primo Cittadino Bitetti.

Per consentire l’intervento dei soccorritori, il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato. Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Aggiornamento ore 10