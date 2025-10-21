Taranto: l’ importanza degli ipogei tra memoria, arte e identità condivisa

Al Via il progetto di recupero in Città Vecchia

Entro la fine del 2025 prenderanno il via i lavori di risanamento, restauro conservativo e rinnovamento funzionale di nove ipogei della Città Vecchia di Taranto, finanziati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Delibera CIPE 10/2018.

L’intervento, della durata di circa un anno, riguarderà alcuni tra i più significativi ambienti sotterranei del centro storico: Palazzo Delli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati. Cinque di essi, concentrati nell’area di Via Cava, daranno vita a un distretto culturale sotterraneo, nucleo di una rete dedicata alla valorizzazione del patrimonio ipogeo.

L’iniziativa – fanno sapere dall’ amministrazione comunale- mira a restituire vita e funzione culturale a luoghi che custodiscono la memoria più profonda della città, trasformandoli in spazi di conoscenza, arte e identità condivisa. Gli ipogei, integrati in percorsi diffusi e interattivi, ospiteranno mostre, installazioni, esperienze multimediali e attività didattiche, aperte a cittadini, scuole e visitatori.

Con questo intervento -conclude la nota- il Comune di Taranto prosegue il suo percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promuovendo una rete culturale integrata che unisce storia, innovazione e partecipazione. Gli ipogei diventeranno così simboli della rinascita culturale della Città Vecchia e della capacità di Taranto di costruire il futuro a partire dalle proprie radici.