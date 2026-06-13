Taranto, la mostra sulla Pop Art

“L’Armonia del Caos Pop” sbarca a Taranto con l’anteprima nazionale del Maestro Renè, tra i massimi artisti contemporanei

La mostra sarà inaugurata oggi 13 giugno alle ore 18.30 nella Galleria d’Arte “Innovarti”, in via Nicola Mignogna n. 10, a Taranto. Alla cerimonia – fanno sapere – saranno presenti le autorità civili e militari.

L’importante evento culturale, che ha ottenuto il patrocinio del Comando provinciale dell’Arma Carabinieri di Taranto, è stato organizzato dalla stessa Galleria d’Arte, sotto la direzione di Antonello Ciraci.



L’iniziativa – aggiungono – nasce da un’idea di “Innovarti” che opera come unica stamperia ufficiale a livello nazionale, autorizzata alla riproduzione e certificazione delle opere del Maestro.

La mostra scaturisce dal desiderio di creare un punto d’incontro sinergico tra l’arte d’avanguardia e la società civile. In un momento di profonda rigenerazione culturale per la città di Taranto, l’esposizione si propone di diffondere amore per la bellezza, benessere e ottimismo attraverso la Pop Art, stimolando sensazioni positive e un diffuso senso di gioia e serenità

L’evento è rivolto non solo a un pubblico selezionato di professionisti, ma anche ad imprenditori, collezionisti d’arte e a tutti gli amanti del bello, desiderosi di scoprire in anteprima assoluta capolavori mai presentati al pubblico.



I visitatori – concludono – avranno l’opportunità unica di ammirare dal vivo oltre 30 dipinti su tela e grafiche inedite del Maestro. Tutte le opere esposte in galleria sono disponibili per l’acquisto.

Oltre ai dipinti originali su tela, saranno presentate in esclusiva le pregiate serigrafie polimateriche applicate su cartoncino rigido da 4 mm. Queste opere grafiche sono realizzate in tiratura strettamente limitata a soli 99 esemplari al mondo, numerati e firmati singolarmente dall’artista.

Luigi “Renè” Valeno (Puglia, 1950):

Considerato uno dei profili più originali e autorevoli della Pop Art contemporanea italiana, Renè è un artista storicamente schivo. Formatosi a contatto con maestri come Ernesto Treccani, Franz Borghese e Mark Kostabi, ha elaborato uno stile caratterizzato da una straordinaria “sbornia visiva” di colori accesi e allegri.

Le sue opere sono popolate da simboli iconici e surreali: mongolfiere, omini volanti con la bombetta (omaggio a Magritte) e l’immancabile lampadario di Murano sospeso, metafora della costante ricerca di una felicità perduta.

La sua consacrazione istituzionale è legata alla firma delle prestigiose tavole del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026 “Eroi Quotidiani” e della vignetta del francobollo commemorativo per Salvo D’Acquisto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.