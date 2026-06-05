Taranto, la tribuna stampa dello Stadio Iacovone sarà intitolata a Christian Cesario

La Giunta comunale ha approvato la delibera all’ unanimità

È ufficiale. A breve avverrà l’ intitolazione della tribuna stampa alla memoria di Christian Cesario, giovane giornalista sportivo scomparso prematuramente.

​L’ Osservatorio Permanente Salinella – fa sapere – che questo risultato rappresenta un ” fondamentale riconoscimento politico e civile” dopo l’ avvio dell’ iter istituzionale complesso avviato mesi fa. La petizione lanciata ha raggiunto 1922 firme grazie alle quali le istituzioni hanno dato ascolto alla voce della città. Ora puntano – fanno sapere – a “raggiungere quota 2.000 firme nei prossimi giorni per stampare il libro della petizione con tutti i vostri nomi e consegnarlo ufficialmente alla famiglia di Christian e all’Amministrazione Comunale il giorno dell’inaugurazione della targa”