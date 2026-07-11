Taranto: lancia la droga dalla finestra, arrestato

Si trattava di hashish e cocaina custodita da un 25enne

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato un 25enne del posto, presunto indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giunti presso l’abitazione del giovane, i militari hanno subito notato che avrebbe tentato di disfarsi di una busta, lanciandola dalla finestra della propria camera.

La busta è stata immediatamente recuperata e il successivo controllo, unitamente alla perquisizione personale e domiciliare, ha consentito di rinvenire circa 50 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo cocaina, circa 16 grammi di hashish, due bilancini di precisione, un coltello a serramanico con tracce delle sostanze rinvenute, un impianto di videosorveglianza composto da un monitor da 55 pollici, due telecamere e un DVR, oltre a circa 490 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, allo stato degli accertamenti, presumibile provento dell’attività di spaccio.

L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Taranto.