Taranto, Ligonzo (Cisl Fp): “I lavoratori non sono responsabili delle cartelle pazze”

“La recente emissione di avvisi di accertamento errati è una diretta conseguenza di scelte amministrative che hanno sovraccaricato un personale già provato da anni di carichi di lavoro crescenti e dalla carenza di risorse”

“I dipendenti della Direzione Entrate e Servizi del Comune di Taranto non sono responsabili delle cosiddette cartelle pazze, eppure stanno subendo ingiuste accuse e un clima di tensione insostenibile”. Lo afferma Fabio Ligonzo, Segretario della Cisl Fp del Comune di Taranto, intervenendo sulla vicenda che sta mettendo a dura prova sia i cittadini che i lavoratori del settore tributi.

“La recente emissione di avvisi di accertamento errati è una diretta conseguenza di scelte amministrative che hanno sovraccaricato un personale già provato da anni di carichi di lavoro crescenti e dalla carenza di risorse. – prosegue Ligonzo – Gli uffici della Direzione sono diventati di fatto centri di assistenza fiscale, con i lavoratori che si occupano di tutto: verifiche su agevolazioni e esenzioni, supporto nella compilazione di istanze, gestione di iscrizioni e cessazioni, oltre all’inserimento dei dati nei sistemi informatici”.

Secondo il segretario della Cisl FP, il flusso straordinario di richieste di chiarimenti e rettifiche, scaturito dalla vicenda delle cartelle pazze, ha ulteriormente aggravato una situazione già critica. “Le risorse a disposizione sono del tutto insufficienti per affrontare questo carico di lavoro. È inevitabile che ciò abbia conseguenze non solo sull’efficienza del servizio offerto ai cittadini, ma anche sul benessere psicofisico dei lavoratori, che stanno pagando un prezzo altissimo”.

Ligonzo lancia un appello all’Amministrazione Comunale affinché affronti il problema con azioni concrete. “Quando si approvano regolamenti tributari o si avviano campagne straordinarie di accertamento, è indispensabile prevedere l’impiego di personale aggiuntivo e strumenti informatici più efficienti. Senza un supporto adeguato, il rischio di errori è inevitabile, con gravi ripercussioni per cittadini e lavoratori.

La lotta all’evasione fiscale – conclude il segretario della Cisl Fp – è un obiettivo importante, ma non può essere perseguita a discapito dei dipendenti né della qualità dei servizi. Serve un’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione per garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettare i diritti dei lavoratori, che rappresentano una risorsa indispensabile per la comunità”.

La Cisl Fp del Comune di Taranto si dice pronta a sostenere i lavoratori e a monitorare la situazione, affinché vengano messe in atto tutte le misure necessarie per tutelare chi lavora al servizio della collettività.