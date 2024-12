Musica e allegria in piazza per salutare l’arrivo del 2025

Taranto si prepara a festeggiare il nuovo anno con un grande concerto gratuito in Piazza Municipio. Artisti di fama e un piano di rigenerazione turistica per attrarre visitatori tutto l’anno

Manifesto Welcome 2025 Taranto

Fervono i preparativi a Taranto per il “Capodanno di Puglia”, un’iniziativa interamente finanziata da Aret Puglia Promozione e concepita per promuovere il potenziamento turistico delle città capoluogo della regione. Il progetto mira a rendere Taranto e le altre città pronte ad accogliere visitatori in ogni periodo dell’anno. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, sta già attuando questo obiettivo attraverso un piano di rigenerazione urbana, sociale e culturale, che include manifestazioni ed eventi in grado di attrarre l’interesse di chi sceglie la “città dei due mari” come meta per le proprie vacanze.

La sera del 1° gennaio, l’iconica Piazza Municipio, situata all’ingresso del centro storico, ospiterà un concerto a partire dalle ore 20.00, per festeggiare l’arrivo del 2025 all’insegna del divertimento e della gioia. Sul palco si esibiranno artisti come i Dirotta su Cuba, Mario Venuti, Franco Cosa, Tommy Terrafino e la Kanousé Live Band, con una selezione musicale curata dal DJ Tommy Iacca. L’ingresso al concerto sarà gratuito, con accesso alla piazza a partire dalle 19.00. Inoltre, saranno disponibili parcheggi presso la Caserma “Mezzacapo” e la “Banchina ex Torpediniere”.

“Quello di mercoledì sera è un evento che rappresenterà una novità assoluta per Taranto – hanno commentato il sindaco Melucci e l’assessore alla cultura Angelica Lussoso – Crediamo che anche questo concerto confermerà il grande fermento artistico, musicale e culturale che già da tempo la città sta vivendo aprendo una fase che proprio a partire dal 2025 vedrà Taranto protagonista di grandissimi appuntamenti internazionali”.